ALKÜ’nün yeni teknik personeli göreve başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) teknik kadrosunu güçlendirdi. KPSS P3 puanına göre sıralanıp başvuruları kabul edilen 15 sözleşmeli teknik personel görevlerine başladı. Göreve yeni başlayan teknik personel, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı makamında ziyaret etti.

Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 4/B Sözleşmeli Teknik Personel Alım ilanına müracaat eden ve atanmaya hak kazananlar adaylar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde görevlerine başladı. ALKÜ Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere KPSS P3 grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ALKÜ kadrosuna; 2 inşaat mühendisi, 2 bilgisayar mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 mimar, 2 bilgisayar programcısı, 1 inşaat, mobilya dekorasyon, iç mekan tasarım, inşaat teknolojisi, kimya teknolojisi, tesisat teknolojisi ve elektrik-elektronik teknolojisi teknisyeni alındı. Kadroya dahil olan toplam 15 personel ALKÜ’de gerçekleştirilecek birçok projede katkı sağlaması amacıyla çeşitli birimlerde istihdam edildi.

Rektör Kalan’a ziyaret

Görevlerine yeni başlayan teknik personel, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı makamında ziyaret etti. Rektör Kalan, ziyarette görevlerine yeni başlayan personele hitaben; “Üniversitemizin farklı birimlerinde çalışmak üzere 15 arkadaşımız görevine başladı. Hem üniversitemiz hem de sizin için hayırlı olmasını dilerim. ALKÜ, her geçen gün hem fiziki olarak hem de gerek öğrenci, gerekse akademisyen ve siz değerli idari personelle büyüyerek gelişmeye devam ediyor. Üniversitemizde yapılan tüm atamalar şeffaflık ve liyakat baz alınarak gerçekleştiriliyor. Bunların en iyi kanıtı, KPSS başarı puan sıralamasına göre göreve başlayan siz değerli çalışma arkadaşlarımızsınız. Sizlerle birlikte üniversitemizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Ziyaretinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.