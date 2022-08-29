ALKÜ’nün stajyer doktorları hekimlik eğitimine başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi dönem 4. sınıf öğrencileri 2022-2023 Akademik Yılı Klinik Eğitimlerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başladı.

Doktor adaylarının hekim olma yolunda kendilerine deneyim kazandırarak kariyerlerine ışık tutacak olan ‘stajyer hekimlik eğitimleri’ başladı. İlk eğitim dersinde hastane başhekimi Doç. Dr. Oğuz Karahan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arife Uslu Gökçeoğlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yılmaz Güler, akademisyenler ve öğrenciler hastanenin konferans salonunda bir araya geldi. Eğitim ve öğretim yılının açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Arife Uslu Gökçeoğlu hekim adaylarına seslenerek, “Tıp Fakültesi temel tıp bilgilerini edindiniz. Bundan sonraki aşama klinik stajlarınızdır. Hocalarınızın akademik bilgi, tecrübe ve deneyimlerinden faydalanın. Tıp bilimi sürekli güncelleyen ve yenilemeye mecbur kılan bir bilim dalıdır. İş disiplini ister. Hastalarımızla iletişiminiz çok önemli. Bizler sizlerin yanınızdayız. Hekim olma yolunda sizlere yol göstermeye ve yolunuzu aydınlatmaya devam edeceğiz. “ diye konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Oğuz Karahan stajyer hekimlere kendilerini yetiştirmeleri gerektiği noktasında tavsiyelerde bulunarak bilgi ve deneyimlerini aktardı. Doç. Dr. Karahan, ”Bir bilim dalının fiziki icrasını şimdi göreceksiniz. Mesleğin neresinde olacağınızı seçeceğiniz yer burasıdır. Stajınızın her aşamasında yeni bir şeyler görüp, öğreneceksiniz. Hastanemizde sizler için gerekli fiziki koşullar, yeterli teknik donanım ve ekipmanlar bulunmaktadır. Hekimlik sanatını öğrenirken özellikle insana, hastaya, meslektaşa ve hocaya olan sevgi ve saygınızı, öğrenmeye olan merakınızı, empati yeteneğinizi kaybetmeyin.” ifadelerini kullandı.

Toplantı daha sonra Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Erdoğan’ın “Enfeksiyon Hastalıkları” konulu eğitimiyle devam etti.