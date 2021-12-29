ALKÜ’lü dekan, Tarım Sektörünün Vergilendirilmesi çalışma grubuna seçildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Dekan Vekili Güneş Yılmaz, ‘Tarım Sektörünün Vergilendirilmesi’ Çalışma Grubu üyeliğine seçildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güneş Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Vergi Konseyi bünyesinde kurulan ‘Tarım Sektörünün Vergilendirilmesi’ Çalışma Grubu üyeliğine seçildi. Dekan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Vergi Konseyinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, Dekan Yılmaz’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.