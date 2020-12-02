ALKÜ’lü akademisyenden sağlık şehitlerinin çocuklarına burs desteği

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Günal’ın hazırladığı “Sağlık Bilimleri için Temel Fizyoloji” kitabı raflardaki yerini aldı. Kitaptan elde edilen tüm gelir, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) aracılığı ile sağlık şehitlerinin çocuklarına öğrenim bursu olarak aktarılacak.

Kitabın Eczacılık Fakültesi, hemşirelik ve tüm sağlık meslek yüksekokullarında öğrenciler için ders kitabı olarak okutulabileceğini ifade eden Doç. Dr. Günal, “Korona virüs ile mücadele sırasında şehit olan tüm sağlık çalışanlarının (doktor, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, güvenlik görevlisi, sekreter ve daha niceleri) bizlere emanet ettikleri yavrularına öğrenim bursu sağlanabilmesi için kitabımın telif haklarından doğan tüm gelir KAHEV’e aktarılacak” dedi.