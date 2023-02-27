ALKÜ’DEN istihdam seferberliği projesine destek

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, (ALKÜ) depremzedeler için turizmdeis.com tarafından Türkiye genelinde başlatılan “İstihdam Seferberliği” projesine destek oluyor. Turizm sektöründe iş arayan depremzedeler turizmdeis.com adresi üzerinden iş aradıkları bölge ve mesleğe göre kayıt oluşturabiliyorlar.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için bu kez de turizm sektörüne yönelik başlatılan “İstihdam Seferberliği” projesine destek oldu. Turizmdeis.com Proje Müdürlüğünü yürüten ALKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Tellioğlu, istihdam seferberliği kampanyası için turizmdeis.com web sayfası üzerinden hem depremzedelerin hem de depremzedelere iş imkânı sağlamak isteyen işletmelerin ücretsiz olarak kayıt olabildiğini ifade etti.

“Turizm sektörünün paydaşlarına seslendi”

İnternet sitesi Proje Müdürü Doç. Dr. Salih Tellioğlu, “Depremzedelerimizin birçok farklı bölgeye talebi olmakla birlikte özellikle Antalya, Muğla, Mersin, İzmir, Ankara ve İstanbul’a olan talebin diğer illerimize göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bizim için önemli bir sosyal sorumluluk projesi ve bütün ekibimizle birlikte depremzedelerimizin istihdamına katkı sağlamak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Başta otellerin ve seyahat acentelerinin yöneticileri olmak üzere turizm sektörünün tüm paydaşlarından iş arayan depremzedelerimiz için destek bekliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca Tellioğlu, şu ana kadar yaklaşık 2 bin depremzedenin iş başvurusu için sisteme kayıt olduğunu ve bu sayının giderek arttığını ifade etti.

“İstihdam seferberliğine destek olduk”

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Öncelikle merkez üstü Kahramanmaraş olan depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Depremzedelerimizin turizm sektöründe istihdamına katkı sağlamak için başlatılan projeyi yürüten Doç. Dr. Salih Tellioğlu’na teşekkür ederim. ALKÜ ailesi olarak ilk günden bu yana her zaman depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak için birçok çalışmalar gerçekleştirdik. Üniversite personelimizin depremzedelere fayda sağlayan çalışmalar içinde olması bizi son derece mutlu ediyor. Her birine katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.