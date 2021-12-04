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ALKÜ’den Engelliler Günü’ne özel ‘Zaman Kapsülü Etkinliği’

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘Zaman Kapsülü Etkinliği’ düzenlendi.

ANTALYA 04.12.2021, 11:44
ALKÜ’den Engelliler Günü’ne özel ‘Zaman Kapsülü Etkinliği’

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘Zaman Kapsülü Etkinliği’ düzenlendi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kestel Yerleşkesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla ALKÜ Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Zaman Kapsülü Etkinliği’ düzenlendi. ALKÜ Öğrenci Merkezi önünde düzenlenen etkinliğe ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan’ın yanı sıra üniversitenin akademik, idari personeli ile öğrencileri katıldı. Etkinliğin akışı içerisinde katılımcılardan 2030 yılında engelsiz daha güzel bir dünyayı nasıl hayal ettiklerini anlatan bir sayfalık not hazırlanmaları istedi. Hazırlanan notlar daha sonra belirlenen ağaçlara asıldı.

“Hem Dünyadaki hem zihinlerdeki engelleri kaldıralım”

Etkinliğin farkındalık oluşturabilmek adına önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, “Hem dünyadaki hem de zihinlerdeki engelleri kaldırabilmek adına bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturmasını önemli buluyorum. Bugünün anlam ve önemini ifade eden ve gelecek on yıl adına engelleri ortadan kaldırabilmek için dilenen temennileri çok anlamlı buluyorum” dedi.

“2030’a notlar hazırlandı”

Etkinliği toplumda bilinç oluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini belirten Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seher Ülker, “Birleşmiş Milletler tarafından engelli bireylerin haklarına, sorunlarına ve sorunların çözüm yollarına dikkat çekmek için 3 Aralık, ’Dünya Engelliler Günü’ olarak kabul edilmiştir. Günün anlam ve önemine dikkat çekmek için dünya çapında ve ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. 2030 yılına yazılan notları bugün yerleşkemizde belirlediğimiz ağaçlara astık. Bu notları muhafaza edeceğiz ve Kapsül 3 Aralık 2030 tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte açılacak ve notlar okunacaktır. Böylelikle etkinliğin zaman içerisinde neler gerçekleştirebildiğimiz ve gelecekte neler gerçekleştirmemiz gerektiğine ilişkin hem bir anlayış hem de farkındalık kazanabileceğiz” şeklinde konuştu.

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