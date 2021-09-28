ALKÜ’den alzaymır ve parkinson hastalığının tedavisinde umut vaat eden çalışma

Dünyada en sık görülen nörodejeneratif hastalıklardan alzaymır ve parkinson hastalığında yeni ilaç tedavisi çalışmaları Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) tamamlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla, uluslararası basında da yer alan ALKÜ’lü akademisyenler önemli bir başarıya imza attı.

Yürütücülüğünü Tıp Fakültesi Dekanı, Nöroloji/Sinirbilim Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Burak Yuluğ’un, baş sorumlu araştırmacılığını Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Çankaya’nın yaptığı faz iki çalışması İsveç basınında yer aldı. Stocholm Press’de yayımlanan haberde, Nobel ödülü veren Karolinska Enstitüsü tarafından kurulan İsveçli biyoteknoloji firması ScandiBio Therapeutics ile yapılan uluslararası çalışmanın özellikle kognitif bozukluğu olan hastalarda büyük başarı sağladığı belirtildi. ALKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yuluğ, çalışmada kullanılan kombine metabolik aktivatörler içeren yeni ajanın tıp dünyasında bir çığır açacağını söyledi. Bilişsel faaliyetleri klinik düzeyde anlamlı şekilde düzelttiği gösterilen yeni ilaçla ilgili makalelerin çok yakın zamanda ALKÜ afiliasyonuyla dünyanın saygın dergilerinde yayınlanacağını ve bunun üniversitemizi başarı sıralamasında çok üst noktalara taşıyacağını vurguladı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALKÜ Tıp Fakültesi akademisyenlerini çalışmalarından ve elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, “Böylesi önemli başarılara imza atan değerli akademisyenlerimiz bizleri ziyadesiyle gururlandırıyor. Elimizdeki tüm imkanları akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarına destek olmak için sunmaya devam edeceğiz. ALKÜ’nün adını nice başarılarda duyurmak temennisi ile değerli hocalarımıza başarılar dilerim” dedi.