ALKÜ’de YÖS tamamlandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne yönelik gerçekleştirdiği 2022 yılı ALKÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ALKÜ-YÖS) çeşitli merkezlerde başarıyla gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adayların başvurduğu ALKÜ YÖS 2022, merkezi Alanya olmak üzere, Azerbaycan’ın Bakü ve İran’ın Tebriz kentlerinde fiziki olarak gerçekleştirildi. 6 farklı kıtadan ve 36 farklı ülkeden 771 adayın başvurduğu ALKÜ-YÖS 2022 için adaylar Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinden birini seçerek sınava girdiler. ALKÜ-YÖS 2022 sınavı hakkında konuşan ALKÜ Yabancı Uyruklu Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Diren Doğan, “Halihazırda Üniversitemizde 53 farklı ülkeden 706 uluslararası öğrencimiz eğitim görmektedir. Koordinatörlük olarak temel gayemiz, kampüsümüzde bütün kültürleri ve renkleri barındıran “Üniversite” kelimesinin kökenine uygun olarak küresel bir etkileşim ağı oluşturmak ve başarılı öğrencileri ALKÜ’ye kazandırmaktır. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz ALKÜ-YÖS 2022 sınavı, her üç merkezde de yoğun ilgiyle karşılanmış ve sınav organizasyonunda görev alan kişilerin özverili çalışmaları neticesinde sorunsuz biçimde tamamlanmıştır. Gelecek yıllarda hedefimiz yurtdışı sınav merkezlerimizi arttırarak ALKÜ’de eğitim almak isteyen daha fazla uluslararası öğrenciye ulaşmaktır” ifadelerini kullandı.