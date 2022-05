Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ)’de “Uluslararası Öğrenci Günü” etkinliği düzenlendi. Renkli karelerin oluştuğu etkinlik ilgiyle karşılandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ve Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin iş birliğinde “Uluslararası Öğrenci Günü” etkinliği düzenlendi. Etkinlik öncesi Yabancı Uyruklu öğrenciler Türk Bayrağı eşliğinde kortej gerçekleştirdi. ALKÜ Amfitiyatroda düzenlenen etkinliğe ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, ALKÜ Genel Sekreteri Alper Özyürek, dekanlar, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Ülkemiz harika doğası, iklimi ve misafirperverliği ile pek çok yabancı ülke vatandaşlarının ilgi odağıdır. Alanya’mız da doğal güzellikleri ile ülkemizin eşsiz zenginliklerini barındıran ve tarihi çok eskilere dayanan bir kültürün parçasıdır” dedi.

“TÖMER öğrencileri kültür ve gönül elçisi olacak”

Halihazırda ALKÜ’de eğitim gören 53 farklı uyruktan ve 40 farklı ülkeden bini aşkın yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Ekrem Kalan, bu durumun ALKÜ’nün dünyada da tercih edilen bir üniversite olduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu söyledi. Rektör Kalan konuşmasının devamında, “Üniversitemizde eğitim gören her bireyin evrensel ahlaka uygun olarak bilimde sanatta, sporda gelişim göstermesi adına gayret gösterirken öte yandan her bir yabancı uyruklu öğrencemizin Türk diline ve Türk kültürüne entegrasyonunu sağlamak adına da özveriyle çalışıyoruz. Bunun yanında çok uluslu bir yapıya sahip olan Alanya’da bu etkinlikle yabancı uyruklu öğrenci arkadaşlarımızın kendi ülkelerini ve kültürlerini tanıtması için bir fırsat sunmuş bulunmaktayız. Bugün burada ülkesini tanıtan her bir yabancı uyruklu öğrencimiz eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine döndüklerinde bizlerin kültür ve gönül elçisi olacaklardır” diye konuştu.

“Müdür Bayram’dan zenginlik vurgusu”

Festivalde, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bora Bayram, “Farklı bölge, ülke ve kıtalardan öğrencilerimizin bulunduğu merkezimizde farklılıkları birer zenginlik olarak addetmekteyiz” dedi. Bayram, “Yediğimiz yemek, dinlediğimiz müzik, giydiğimiz kıyafetler ve farklı dans türleri bizi biz yapan kendimize ait değerlerimizin somut birer göstergesidir. Tüm bunları bir araya getirerek herkese tanıtmayı amaçlayan bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Biz hep birlikte bir aradayken birbirimizden yeni şeyler öğreniyoruz. Birbirimizi yok saymadan, saygıyla dinlemeyi, anlamayı kendimize rehber edindik. Bu vesileyle bugün burada söz, ALKÜ ailesinin farklı coğrafyalardan gelen ve söyleyecek sözü olan yabancı uyruklu her bir üyesindedir. Çünkü insanların dili, dini, ırkı farklılık gösterebilir ancak sevmek, güvenmek, paylaşmak ve dostluk gibi değerler tüm insanlık için ortaktır. Bugün burada bu değerlere olan inancımızla bir aradayız. Kültürel çoksesliliğinin vücut bulduğu en güzel yer olan Alanya’da böylesi bir organizasyon gerçekleştirmenin son derece anlamlı olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Büyük alkış topladı”

Açılışta yabancı öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştiren Şirin Süleimanova ise konuşmasında duygusal ifadelere yer verdi. Kazakistanlı bir Uygur Türkü olan Şirin Süleimanova, “Biz Türkler büyük ve kalabalık bir aileyiz. Geleneklerimiz ve dünya görüşümüzde bu yakın bağlantıyı çok güçlü hissediyorum. Özellikle Türk Halk müziğini dinlerken kendimi evimde, memleketimde gibi hissediyorum. Artık çok sevdiğim bu ülkenin insanlarıyla rahatça konuşabildiğimi ve onları anlayabildiğimi görmek beni çok mutlu ediyor. Evet, çok yakın zamanda dil kursumu bitireceğim. Ama gelecekte Türkçemi geliştirmeye devam etmeyi planlıyorum. Çünkü dil, insanları birleştiren bir güçtür” dedi.

Festivalde yabancı uyruklu öğrenciler tarafından sergilenen müzik ve şiir dinletileri de beğeni ile izlendi. Açılışın ardından Filistin, İran, Mısır, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Ukrayna, Irak, Suriye, Rusya, Afrika ülkeleri gibi ülkelerin kültürel öğelerinin sergilendiği stantlar festivale katılanlarca büyük ilgi topladı. Yöresel yemeklerin ve hediyelik eşyaların sergilendiği stantlarda uluslararası öğrenciler yöresel kıyafetleri ve dans gösterileriyle kültürel zenginliklerini tanıttılar.