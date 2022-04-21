ALKÜ’de Turizm Haftası kutlandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulunda (MYO) ve Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulunda (MYO) 15-22 Nisan Dünya Turizm Haftası bünyesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ALTSO Turizm MYO tarafından düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Turizmde Kariyer” isimli söyleşi gerçekleştirildi. ALTSO Turizm MYO Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğin moderetörlüğünü Doç. Dr. Salih Tellioğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Yetkin gerçekleştirildi. Etkinliğin konukları Taner Çoban, Ekrem Curnal ve Kaynakları Koordinatörü Utku Yakasız oldular. Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi ve Aşçılık bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konuklar turizm sektöründe kariyer adımlarını, yöneticilerin çalışanlardan beklentilerini ve iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken noktaları katılımcılarla paylaştılar. Söyleşinin sonunda ALTSO Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Özgür Gölge ve moderatörler konuklara plaket takdiminde bulundu.

“Gazipaşa’da panel gerçekleştirildi”

ALKÜ Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksek Okulunda (MYO) ise Turizmde Mesleki Eğitim Paneli düzenlendi. ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve ALTİD Başkanı Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu Başkanı Bilal Korkmaz konuşmacı olarak yer aldı. Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun’un da katıldığı panelde öğrenciler, deneyimli turizmcilere sektörle ilgili merak ettikleri soruları sektör temsilcilerine yöneltti. Kaymakam Orhan Altun, Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz’e hediyesini takdim ettiği esnada mesleki eğitimin gerek ülke gerekse bölge ekonomisine önemli katkıları olacağı konusunda kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinliklerin son basamağında Gazipaşa Selinus sahilinde Gazipaşa Belediyesi Halk Büfe bahçesinde yüksekokul öğrencilerimizin de sahne aldığı canlı müzik dinletisi ve DJ performansının bulunduğu eğlence programı düzenlendi. Öğrencilerin eğlendiği program, renkli görüntülerle son buldu.