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ALKÜ’de ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 hedefleri konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ), “Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri” konferansı düzenlendi.

ANTALYA 09.03.2022, 16:54
ALKÜ’de ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 hedefleri konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ), “Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri” konferansı düzenlendi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğü ve Ombudsmanlık Kulübü, Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un teşrifleriyle “Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri” konferansı düzenledi. Programa, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Ayrıca programda, Ombudsmanlık kavramı, kurum işleyişi ve Türkiye’nin 2023 hedefleri gibi konuların konuşulduğu konferansa,öğrenciler ilgi gösterdi.

“Hükümlerin efendisi sulhtur”

Programın açılış konuşmasını yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u ALKÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek konferansın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Rektör Kalan, “Kamu Denetçiliği Kurumu’nun toplumumuz bakımından sağladığı önemli faydalardan bir tanesi de, uzlaşma ve sulh kültürünün yaygınlaşmasını sağlamasıdır. “Hükümlerin efendisi sulhtur” yaklaşımını kendisine şiar edinmiş bir kurum olarak, toplum nezdinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların uzlaşı ve sulh yoluyla çözülmesini amaçlamaktadır.Tüm bu yönleriyle Kamu Denetçiliği Kurumu; bağımsız ve tarafsız, özerk, güvenilir ve alanında uzmanlaşmış bir konuma sahip olması bakımından önem arz etmektedir. Bu bakımdan Kurum; vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları temel problemlere çözüm üretmekte, idareye ve idarecilere ise vermiş olduğu kararlarla adeta danışmanlık yapmakta ve yol göstermektedir” dedi.

“Alaaddin Keykubat’ın şehrinde olmaktan mutluluk duydum”

Alanya’nın güzel bir şehir olduğunu vurgulayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Alanya’da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Ülkemizin her yerinin ayrı ayrı güzellikleri var. Alanya’da bu güzelliklerin başında geliyor. Alanya Selçuklunun, Alaaddin Keykubatın memleketi. Alanya’da yaşamak, Alanya’da bulunmak ayrı bir mutluluktur. Bu yüzden sizleri bu şehirde yaşadığınız için şanslı kabul ediyorum. Böylesi güzel bir eğitim kurumdasınız. Ne mutlu sizlere” şeklinde konuştu.

“Kamu denetçiliğine başvurular ücretsiz ve kolay”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise Kamu Başdenetçiliği Kurumunun çalışmaları ve görev alanları ile Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerini anlattı. “Adalete ulaşmada üç unsur önemlidir” diyerek sözlerine devam eden Kamu Başdenetçisi Malkoç, “Birincisi, başvurunun kolay olması, ikincisi başvurunun ucuz veya bedava olması ve üçüncüsü başvurudan sonra kararın kısa sürede verilmesidir. Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru çok kolay, herhangi bir şekil, şart yok internet sitesine giriyorsunuz karşınızdaki ekran aracılığıyla başvuruyorsunuz. Ne harç parası, ne pul parası, ne başvuru parası, ne şahit, ne bilirkişi parası, hepsini kurum karşılıyor. Bir diğer önemli özelliği de, mahkemelerin işleyişi gereği istinafa gidiyor, temyize gidiyor, uzayabiliyor. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak ise başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde karar veriyoruz” diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde öğrencilerle soru-cevap yapan Malkoç, öğrencilere yabancı dil öğrenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Programın sonunda, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a Türk Bayrağı tablosu hediye etti.

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