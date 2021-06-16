ALKÜ’de öğrenci sayısı artıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) yeni açılan bölümlerle birlikte öğrenci sayısında artış olacak.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) fakülte ve meslek yüksekokullarına yeni programlar açıldı. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte 2021-2022 eğitim-öğretim güz yarıyılında öğrenci alımı yapılacak yeni programlar ile ALKÜ’ye 284 öğrenci daha merhaba diyecek. Ayrıca bu sene yeni bölüm ve programlar tercih kılavuzlarında yer alacak.

ALKÜ’ye yeni açılan bölümlerden birisi oldukça dikkat çekiyor. ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesine açılan Biyosistem Mühendisliği programı son yılların popüler programları arasında yer alıyor. İlginin giderek arttığı Biyosistem Mühendisliği Programından 4 yıllık bir eğitimden sonra mezun olunuyor. Biyosistem Mühendisliği Programında okuyan öğrenciler mühendislik eğitiminin yanı sıra biyolojik etmenler, toprak bilgisi ve bitkisel üretim gibi pek çok konu hakkında uzmanlaşıyor.