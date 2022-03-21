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ALKÜ’de Nevruz kutlamaları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) Nevruz Bayramı bu yıl yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kestel Yerleşkesi Amfi tiyatroda düzenlenen etkinliğe ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Yavuz Uysal, dekanlar, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

ANTALYA 21.03.2022, 17:47
ALKÜ’de Nevruz kutlamaları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) Nevruz Bayramı bu yıl yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kestel Yerleşkesi Amfi tiyatroda düzenlenen etkinliğe ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Yavuz Uysal, dekanlar, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“Nevruz Türk dünyasında coşkuyla kutlanır”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Nevruz, toprak altındaki canlıların uykudan uyanışlarının, dirilişlerinin kısaca baharla buluşmalarının günüdür” diyerek sözlerine başladı. Sözlerinin devamında Rektör Kalan, “Nevruz bayramı, binlerce yıldır Balkanlardan Orta Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada, Türk’ün var olduğu her yerde baharın müjdeleyicisi, yeni yılın ilk günü olarak tüm Türk dünyasında coşkuyla kutlanır. Geçtiğimiz yıllarda Covid-19 pandemisinden dolayı kutlama fırsatımız olmadı. Bu nedenle sizlerle bir araya gelemedik ve etkinlikleri iptal ettik. Şartların biraz daha olgunlaşmasıyla birlikte nihayet sizlerle birlikteyiz” dedi.

“Türkler arasında Ergenekon’dan çıkış günü olarak bilinir”

Nevruz’un ayrıca Türkler arasında Ergenekon’dan çıkış günü olarak bilindiğine değinen Kalan, “Ergenekon’dan çıkışın da nevruz bayramına tekabül ettiğine inanılır. Hepinizin hatırlayacağı gibi Ergenekon Destanında, kaybedilen bir savaş sonrası var olma mücadelesi anlatılır. Göktürkler sığındıkları derin bir vadide 400 yıl boyunca çoğalıp büyürler. Sığamaz olunca vadiden dışarı çıkmak için bir pir demircinin önerisiyle demir dağı eritirler. Kaybedilen vatan topraklarını ve atalarının 400 yıllık ahlarını alırlar. Tekrar Atayurtlarını ve istiklâllerini elde ettikleri gün nevruz günüdür” şeklinde konuştu. Rektör Kalan konuşmasını, kendisini dinleyenlerin Nevruz Bayramını kutlayarak tamamladı.

“ALKÜ’de milli değerler yaşatılıyor”

ALKÜ Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine (TÖMER) eğitim almak için ülkesi Kazakistan’dan gelen TÖMER öğrencisi Sayat Afey de günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, “Ben bir Kazak Türküyüm. Ülkemde Nevruz 1920’li yıllarda siyasi nedenlerden dolayı 1980’li yıllara kadar kutlanamamıştır ancak 2010 yılında resmî bayram ilan edilmesi ile 21-23 Mart tarihleri arasında tekrar kutlanmaya başlanmıştır. Böylece Türk toplulukları arasındaki koparılmaya çalışılan bağlarımızı daha güçlü bir şekilde bugün tekrar kurmaktayız. Ben 2021 yılının Eylül ayında Türkiye’ye geldim. TÖMER’de Türkçe öğrenmeye başladım. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin bir üyesi olarak Türk dilini ve kültürünü yakından tanıma fırsatı buldum. Bu tanıma ve tanışmada beni en çok etkileyen ve duygulandıran ise ortak millî değerlerimiz olmuştur. İşte Nevruz Bayramı da onlardan biridir” dedi.

“Herkese kucak açan birleştirici güç”

Öğrencileri temsilen programın açılışında konuşan Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencisi Azra Üstün ise, “Nevruz, Alanya’mızda yaşayan yabancı uyruklu misafirlerimiz ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen soydaşlarımızla hem kültürel hem de soy bağlamındaki alt yapımızı, ortak paydada buluşturmak için büyük bir vesiledir. Üniversitemiz çatısı altında, ülkemizin ve kültürümüzün herkese kucak açan birleştirici gücüne bugün bir kez daha şahit olmaktayız” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ALKÜ Öğretim Görevlisi Mehmet Bilgin Karademir’in danışmanlığında hazırlanan halk oyunları, ALKÜ Geleneksel ve Modern Dans Kulübü öğrencileri tarafından sahnelendi. Ardından, Nevruz kutlamaları için alanda toplanan protokol, personel ve öğrenciler yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atladı. Programın devamında ise Spor Bilimleri Fakültesi tarafından belirlenen rekratif etkinlikler alanda öğrencilerin beğenisini kazandı.

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