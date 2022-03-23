ALKÜ’de mesleki ve eğitsel işbirliği protokolü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile bir otel arasında mesleki ve eğitsel konularda işbirliği protokolü imzalandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Lonicera World Hotel arasında mesleki ve eğitsel konularda iş birliği yapıldı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sipahioğlu tarafından Rektörlük Senato Salonunda imzalanan protokolle akademik personel ile öğrencilere yönelik çeşitli imkanlar sağlandı. Öğrencilere yönelik kendi istekleri dahilinde istihdam edilmeleri ve mesleki staj gibi çeşitli imkanların sunulduğu protokolde, öğretim elemanlarının akademik araştırmalarına yönelik olanaklara da yer verildi.

Otelin yönetici eğitim programlarına başta ALKÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde olmak üzere tüm ALKÜ bünyesindeki eğitim birimlerinde bulunan ilgili öğretim elemanları tarafından desteklenmesinin de sağlandığı anlaşmada, öğretim elemanlarının isteği doğrultusunda derslerin uygulamalı olarak otelde gerçekleştirmesinin de önü açıldı. Ayrıca imzalanan protokolle bilimsel toplantı ve etkinlik düzenlenmesi ile bu konularla ilgili olarak taraflar arasında geliştirilecek imkânların usul ve esasları konusunda anlaşma sağlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Kalan, bu tür anlaşmalar ile öğrencilere ve akademik personele hem mesleki anlamda hem de eğitsel anlamda önemli faydaların sağlandığını söyledi.