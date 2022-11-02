ALKÜ’de, ’İtina ile Yaşamak" konferansı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) “İnsan, Toplum ve Medeniyet” temasında “İtina ile Yaşamak” adlı konferans düzenlendi.

ALKÜ’de, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dinç tarafından “İtina ile Yaşamak” konulu konferans düzenlendi.

Konferans öncesi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Songül Kalyoncu, Dr. Mehmet Dinç, TÜGVA Antalya İl Temsilcisi İbrahim Dağlı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Rektör Kalan, çok değerli bir isimi ALKÜ’de öğrenciler ile bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduğu ifade ederek,

“Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunacak birçok etkinliği üniversitemizde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dr. Mehmet Dinç’te öğrencilerimizin ufkunu açacak bilgiler veriyor” dedi.

Ardından, Rektör Kalan konuklarıyla birlikte Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe katılım gösterdi.

"İnsanın özünde güvenmek var"

Etkinlikte, öğrencilere altın değerinde tavsiyelerde bulunan Dr. Mehmet Dinç, zihnini muhafaza etmeyen insanların psikolojik olarak sağlıklı kalmasının mümkün olmayacağını kaydetti.

Dinç, “Nasıl şehirlerin surlara ihtiyacı varsa insanların da kendilerini muhafaza etmek için surlara ihtiyacı var. Diğer türlü ruh sağlığı anlamında inanılmaz tehditler yaşıyoruz. Bir haber kültürü gelişti. Nerede kötü bir şey varsa toplayıp zihnimize atıyor. Bir süre sonra bizim insana, güzelliğe, doğruluğa olan inancımız kaybolmaya başlıyor. Kimse kimseye güvenemez oluyor. İnsanın özünde güvenmek var. M.Ö. 3’üncü yüzyılda Cicero’nun söylediği bir söz var. ‘Bir insan devamlı olarak insana uygun olmayan sözlere, davranışlara, olaylara maruz kalırsa en kalbi hassas olanlar bile o hassasiyetleri kaybederler’ ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından Dr. Mehmet Dinç’e, Rektör Kalan tarafından Alaiye’den Alanya’ya adlı kitap hediye edildi.

Konferansın ardından ise Kestel Yerleşkesi Amfitiyatro’da ALKÜ Rock Topluluğu tarafından öğrencilere konser verildi, karaoke etkinliği düzenlendi.