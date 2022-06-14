ALKÜ’de Işık Alma ve Yemin Töreni yapıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Hemşirelik Bölümü öğrencileri için “Işık Alma ve Yemin Töreni” düzenlendi.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende hemşirelik bölümünde eğitim gören 66 öğrenci, modern hemşireliğin kurucusu olarak bilinen Florence Nightingale’in temsili bir figürünün elinden ışıklarını aldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilk mezunları

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayriye Ünlü, “2018 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilk öğrencileri olan Hemşirelik Bölümü öğrencilerimizi mezun edeceğiz. 2022 yılı mezunları bizim için çok değerliler, çünkü fakültemizin ilk mezunları olacaklar ve gittikleri yerlerde üniversitemizi, fakültemizi ve bölümüzü temsil edecekler, onların başarısı bizim onurumuz olacak bu nedenle sorumlulukları da büyüktür. Ailelerimize öğrencilerimizi okutmak için gösterdikleri özveri ve fedakârlık için, öğretim elemanlarımıza dört yıl boyunca öğrencilerimizin en iyi eğitimi alması için gösterdikleri çaba ve emek için ve sınırlı olanaklara rağmen eğitimin kesintisiz devam etmesi için olağanüstü çaba sarf eden Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan hocamıza çok teşekkür ederim. Mezunlarımıza Atamızın yolunda ve bilimin ışığında icra edecekleri meslek yaşantılarında başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Kalan’dan aile vurgusu

“Hemşirelik doğumdan ölüme hizmeti gerektiren değerli bir meslektir” diyerek sözlerine başlayan Rektör Kalan, “İnsan hayatına dokunmayı gerektirir. Böylesine değerli bir mesleğe sahip olacağınız için mutlu olmalısınız. Bu süreçte fedakârlıklarla okumanızı sağlayan değerli ailelerinize, sizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki eğitim hayatınızı çok çalışarak, emek vererek ve bazen de uykusuz kalarak başarıyla tamamladınız. Bundan sonraki meslek hayatınızda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ailesinin bir ferdi olduğunuzu ve bizi temsil edeceğinizi unutmayın. Sizin başarılarınız bizim başarılarımız olacaktır. Burada edindiğiniz bilgilerin yanında, hemşirelik mesleğinizi saygınlıkla ve başarıyla yapacağınız konusunda hiç şüphe duymuyorum. Bundan sonraki yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarının daim olmasını diliyorum” diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından ilk kez düzenlenen törene, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayriye Ünlü’nün yanı sıra; Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Kanoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Arife Uslu Gökçeoğlu, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güneş Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, özel ve kamu hastaneleri başhekimleri, başhemşireleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.