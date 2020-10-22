ALKÜ’de işçiler için toplu sözleşme imzalandı
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ALKÜ) REKTÖRLÜĞÜ İLE TÜRKİYE TİCARET, KOOPERATİF, EĞİTİM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR İŞÇİLERİ SENDİKASI ANTALYA ŞUBESİ (TEZ-KOOP-İŞ) ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğü ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası Antalya Şubesi (Tez-Koop-İş) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
ALKÜ Rektörlüğü Senato Salonunda imzalanan toplu iş sözleşmesine, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, Tez-Koop-İş Antalya Şube Başkanı Barış Özdemir ile işçi ve işveren temsilcilerinin komisyon üyeleri katıldı.
Çalışanları desteklemek, özlük haklarının iyileştirmek ve korumak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini belirten Rektör Kalan, “Çalışanlarımızın mutlu olması işlerindeki verimliliği de artırıyor. Hepimizin amacı devletine ve milletine en iyi şekilde hizmet etmektir. Bu maksatla bizde ALKÜ yönetimi olarak mümkün mertebe gelen talepleri olumlu bir şekilde değerlendirme gayreti içerisinde olduk. Hem devletimizin hem de çalışanlarımızın menfaatini gözeterek, sendika temsilcileri ile çalışanlarımız için en iyi şartlarda anlaşmış bulunuyoruz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.
Tez-Koop-İş Antalya Şube Başkanı Barış Özdemir de, “Tez-Koop-İş Sendikası olarak İşçi arkadaşlarımız için güzel bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşmenin tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
ALKÜ’lü işçiler daha iyi şartlarda çalışacak
ALKÜ’de işçi statüsünde çalışan işçilere yönelik sendika temsilciler ile imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. 01.01.2020 - 31.12.2021 tarihleri kapsayacak sözleşme gereği 01.01.2021 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilere, 4+4+enflasyon farkı oranında zam yapıldı. Sözleşme kapsamında işçiler, 52 gün tediye ve yılda iki kez 2 maaş ikramiye alabilecek. Bunların yanı sıra işçilerin, her yıl giyim, taşıt, yemek, aile ve çocuk yardımı, öğrenim yardımı, bayram yardımı, yakacak yardımı ve diğer sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı.
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