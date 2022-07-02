ALKÜ’de intörn doktorlar eğitimlerine başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi dönem 6. sınıf öğrencileri, ilk intörn hekimleri eğitimlerine başladı.İntörn doktorları, 12 ay sürecek olan stajlarının ilk gününde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda verilen uyum eğitimine katıldı.

İntörn Oryantasyon Eğitimi Programı’nın açılış konuşmasını yapan ALKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arife Uslu Gökçeoğlu intörn hekimlerine seslenerek şunları söyledi:

“Bir hekim olarak daima ekip içinde çalışın. Bu ekip içinde hekimin rolü bütünleştirici olmasıdır. Size verilen görevleri bir doktor olarak üstlenmenizi ve sonuna kadar götürmenizi istiyorum. Zorlandığınız yerler elbet olacaktır. Hocalarınız olarak bizler zorlandığınız yerlerde sizin yol göstericiniz, gelecekte iyi birer hekim olmanız için pusulanız olacağız. Hocalarınızın tecrübe ve deneyimlerinden faydalanın ve çok vaka görerek kendinizi geliştirin. Sağlık hizmeti boyutunda disiplin olmazsa olmaz bir kuraldır. Bu iş disiplinini intörnlük döneminde kazanmalı ve hastaya kıymet vermelisiniz. Tecrübe kazanacağınız bu yolculukta hocalarınız olarak bizler sizin yolunuzu aydınlatmaya devam edeceğiz. Her biriniz bu eğitimin sonunda artık tek başına karar veren bir hekim olarak görev yapacak ve diplomanızı alacaksınız.”

Hastane Başhekim Vekili Uzm. Dr. Alper Öztürk ise yoğun emek ve gayretlerle geçen beş yılın ardından Tıp Fakültesinin ilk intörn doktorları ile bir arada olmaktan ve çalışmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:

“Başlangıçtan beri ilkleri hep beraber yaşadığımız sizler, hastanemiz ekolünün önemli bileşenlerinden birisiniz. Bugüne kadar öğrenci olarak hocalarınıza karşı sorumluluklarınız vardı; bilgilerinizi pekiştiriyor, not alarak değerlendiriliyordunuz. Artık hastanede hocalarınızın gözetiminde, öğrendiğiniz tüm hekimlik becerileri ve yetkilerinizi ortaya koyarak daha önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. Yönetim olarak bizler geleceğimizin hekimleri olan sizler için gerekli tüm fiziki alt yapı ve koşulları sağladık. Tecrübe kazanacağınız bu yolculukta sizlerin yanında olmaya, deneyim ve birikimlerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz”

Öğrencilerden sorumlu hekim Prof. Dr. Ahmet Aslan da öğrencilere seslenerek, “Hekimlik eğitiminizin son yılında sizler artık hizmet veren sağlık ekibimizin bir parçası oldunuz. Tecrübe ve deneyim kazanmak için işten kaçmayın. Bol bol vaka görmeye, araştırmaya, hocalarınızdan faydalanmaya devam edin. İlk göz ağrımız olan sizlere, bugüne kadar gösterdiğiniz başarılı performanstan ve gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.