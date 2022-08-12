ALKÜ’de aşure ikramı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) öğrencilere, akademik ve idari personele aşure ikramı yapıldı.

ALKÜ, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıtım etkinliği gerçekleştirdi. Birliğin, beraberliğin, bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Günü çerçevesinde gerçekleştirilen ikram programı cuma namazı çıkışında eğitim fakültesi bahçesinde düzenlendi. Etkinliğe, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Genel Sekreter Alper Özyürek, dekanlar, daire başkanları, akademik ve idari personel katıldı.

"Birlik beraberlik vurgusu"

Etkinlikte konuşan Rektör Kalan, Muharrem Ayını idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Rektör Ekrem Kalan, "Muharrem Ayının 10. günü aşure günü gerçekten İslam tarihinin bir dönüm noktasıdır. Acı bir hatıranın bugünkü yansımasıdır. Aşure gerçekten büyük bir zenginliktir, birliktir, dirliktir. Neden diyeceksiniz aslında her birinin ayrı değerlendirildiği, farklı tatların bir araya gelerek eşsiz bir lezzete dönüştüğü bolluk ve bereketin simgesidir. Bizlerde, ALKÜ ailesi olarak farklı şekillerde, farklı düşüncelerde olsak da ALKÜ’ye en güzel tadı veren o zenginliğin kaynağını teşkil ediyoruz. Dolayısıyla aşure de ALKÜ ailesinin birliğini, dirliğini, güzelliğini sembolize ediyor. Birbirinden farklı kültürel değerleri barındıran Anadolu coğrafyasında bereket, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure gününün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla tüm İslam aleminin aşure günü mübarek olsun” dedi.