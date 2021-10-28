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ALKÜ’de 29 Ekim kutlandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencileri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını düzenlediği etkinlik ile kutladı.

ANTALYA 28.10.2021, 16:17
ALKÜ’de 29 Ekim kutlandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencileri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını düzenlediği etkinlik ile kutladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi(ALKÜ), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü ve İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılını düzenlediği program ile kutladı. ALKÜ Yaşam Merkezi önünde Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen programa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu ve Prof. Dr. Erdoğan Aslan, ALKÜ Genel Sekreteri Sinan Kartal, ALKÜ Daire Başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ve akabinde ALKÜ’lü öğrenciler ve programa katılanlar tarafından işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Türk Bayrağı ve Atatürk baskılı tişörtleri ile öğrencilerin hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okunması renkli görüntülere sahne oldu.

“Gençlerimizin Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkacağına inancım tam”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının akabinde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi. “29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilişinin üzerinden tam 98 yıl geçti. Bir asrı tamamlamamıza sadece iki yıl kaldı” sözleriyle konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Hep genç Cumhuriyet diyoruz çünkü Cumhuriyetimiz sizlerle her daim hep genç kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının devletimizin kuruluşunda oynadığı rolü yıllardır kitaplarımızdan okuruz, öğretmenlerimizden dinleriz. Fakat bilin ki gerçekten kelimelerin kifayet edemeyeceği zorluklarla, büyük bir azim ve kararlılıkla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurularak bugünlere kadar gelebilmiştir. İşte bizlerin beklentisi siz değerli gençlerin de Cumhuriyetin bizlere kazandırmış olduğu bu değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmanızdır” dedi. Konuşmasında, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümüne de değinen Rektör Kalan, “Bugün anlamlı bir yıl dönümünü daha hep birlikte kutluyoruz. O da İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100’üncü yılı. Hangi koşullarda yazıldığını hepimiz okuduklarımızdan ve dinlediklerimizden biliyoruz. O dönemin koşullarını düşündüğümüzde İstiklal Marşı’mızın yazarı merhum Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diye konuştu. Genç neslin, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkarak onu gelecek nesillere aktaracaklarına olan inancının tam olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan konuşmasının sonunda, “Burada bulunan herkesin, hepimizin millet olarak Cumhuriyet Bayramı’nı ve İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100’üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum” dedi.

Rektör Kalan’ın konuşmasının ardından Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin eşliğinde programa katılanlar hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı’nı söyledi. Programın sonunda açılan Türk Bayrağı izleyenler tarafından alkış aldı.

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