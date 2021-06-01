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ALKÜ YÖS sınavı 9 merkezde başarıyla yapıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) bu yıl dördüncüsü yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) 40 farklı salonda başarıyla gerçekleştirildi.

ANTALYA 01.06.2021, 13:55
ALKÜ YÖS sınavı 9 merkezde başarıyla yapıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) bu yıl dördüncüsü yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) 40 farklı salonda başarıyla gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde Türkiye genelinde 9 merkezde gerçekleştirilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) sınavına toplamda bin 96 öğrenci başvurdu. Alanya, İstanbul-Avrupa Yakası, İstanbul-Anadolu Yakası, Ankara, İzmir, Hatay-Antakya, Hatay-Reyhanlı, Kilis ve Mersin’de fiziki olarak gerçekleştirilen sınava 707 öğrenci katıldı. Önceki yıllara oranla başvuru oranında yükselme kaydedilen ALKÜ YÖS’te sınav sadece fiziki olarak değil internet üzerinden de yapıldı. 389 öğrencinin de çevirim içi olarak katıldığı ALKÜ YÖS sınavı 40 farklı salonda iki saat sürdü. Aralarında Almanya, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Avusturya, Bulgaristan, Danimarka, Hollanda, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ürdün, Lübnan, Afganistan, İran ve Irak gibi ülkelerin olduğu dünyanın farklı coğrafyalarından öğrenci adaylarını bir araya getiren sınava 46 farklı uyruktan kişi katıldı. Her geçen yıl başvuru sayısında artış gözlenen sınavda geçerli puanı alan adaylar ALKÜ YÖS’ün tüm üniversitelerde geçerliliğinin bulunması sebebiyle sadece ALKÜ’ye değil Türkiye’deki diğer üniversitelere de başvuru yapabilecekler.
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