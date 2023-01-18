ALKÜ ve ALTSO eğitim alanında protokol imzaladı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) arasında kişisel eğitimler ve mesleki yeterlilik alanlarını kapsayan bir eğitim protokolü imzalandı.

ALTSO Eğitim Şube Müdürlüğü ve ALKÜ Sürekli Eğitim Merkezi (ALKÜSEM) tarafından yürütülecek projenin protokol töreninde konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALTSO Başkanı Eray Erdem’e eğitime verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, “Üniversitemiz ile Alanya’mızın en büyük sivil toplum kuruluşu Alanya Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki işbirliğini artık kağıda dökme zamanı gelmişti. Birlikte yapacağımız çok şey olduğunu düşünüyoruz. Biz Alanya’daki tüm kurum ve kuruluşlarla da eğitim alanında bu tür çalışmalara açık olacağız. Protokolümüzün Alanya adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ticarette de eğitimin önemli olduğu vurgusunda bulunan ALTSO Başkanı Eray Erdem, “Her şeyin başı eğitim. Bu ticarette de böyle. Biz de çok değerli Rektörümüzün ve ekibinin tecrübelerinden yararlanacağız. Mutluyuz. Ben Rektör Hocamıza ve ALKÜSEM Yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.