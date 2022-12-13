ALKÜ, uluslararası iki üniversiteyle anlaştı

ALKÜ ile Kazakistan’da bulunan ‘Kazakistan Mühendislik Üniversitesi’ ve Kırgızistan’da bulunan ‘Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi’ arasında İkili Mutabakat (Memorandum of Understanding) anlaşması imzalandı.

Geçtiğimiz günlerde, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği’nin (TÜRKÜNİB) 6. Genel Kurulu dolayısıyla Türkistan’da bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında imzalanan protokolün ardından yine Kırgızistan’ın önde gelen Üniversitelerinden ‘Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi’ ile Kazakistan’ın Almatı şehrinde bulunan ‘Kazakistan Mühendislik Teknolojileri Üniversitesi’ arasında ikili iş birliklerini içeren bir protokol daha imzalandı. İmzalanan İkili Mutabakat Zaptı, ALKÜ ile ‘Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi’nde ve ‘Kazakistan Mühendislik Teknolojileri Üniversitesi’nde ortak derslerinin açılması, öğrenci ve öğretim üyeleri arasında değişim, ortak proje ve araştırmaların yapılması, seminer-çalıştay düzenlenmesi, ortak yayın yapılması, spor sanat ve kültürel etkinliklerin gerçekleşmesi gibi birçok konuyu kapsıyor.

İmzalanan her bir anlaşmanın ALKÜ’nün uluslararasılaşması yönünde atılan yeni bir adım olduğunu vurgulayan Rektör Kalan, “İmzalanan bu yeni protokol ile ALKÜ’nün uluslararasılaşması yönünde yeni bir adım daha atılmış oldu. Üniversitemiz, yaptığımız uluslararası anlaşmalar sayesinde hızlıca kendisine dünyada yer buluyor, üniversitemizin dünyada saygınlığı ve tanınırlığı da her geçen gün artıyor. Bu anlamda Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğümüz sürecin başından beri bu amaç doğrultusunda hareket ediyor.” diye konuştu.