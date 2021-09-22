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ALKÜ TÖMER’de dönemin ilk dersi başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 2021-2022 güz döneminde ilk derslerine başladı.

ANTALYA 22.09.2021, 14:40
ALKÜ TÖMER’de dönemin ilk dersi başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 2021-2022 güz döneminde ilk derslerine başladı.

Türk soylu ve yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ilk derslerine başladı. TÖMER’e 15 farklı ülkeden 135 öğrenci ders başı yaptı.

ALKÜ TÖMER’in amacına yönelik bir açıklama yapan TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bora Bayram, “Dünya dili olan Türkçe’mizi başka milletlerin vatandaşlarına öğretmekten ALKÜ olarak mutluluk duyuyoruz. Merkezimizde farklı ülkelerden gelen ve Türkçe öğrenmek için kurslarımıza başvuran pek çok kursiyer bulunmaktadır. Bu kursiyerler üniversite okumak, günlük yaşamda kullanmak ve çalışma yaşamında doğan ihtiyaçları karşılayabilmek üzere kurslarımıza katılım sağlamaktadırlar. Merkezimiz bünyesinde Türkçe öğretmenin yanı sıra yabancıların Türk kültürünü, gelenek ve göreneklerini tanıması konusunda birer kültür elçisi olarak hizmet vermekteyiz. Bu noktada üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız ve oldukça titiz çalışmaktayız” dedi.

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