ALKÜ Tıp Fakültesi’ne yeni onkoloji doktoru

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi bünyesine Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı olarak katılan Doç. Dr. İsmail Beypınar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevlendirme ile hasta kabulüne başladı.

Konu ile ilgili konuşan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Alper Öztürk, “Sağlık Bakanlığımızın destekleri, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın girişimleriyle ataması gerçekleşen Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanımız Doç. Dr. İsmail Beypınar’ın hastanemizde çalışmaya başlamasıyla birlikte onkoloji hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet sunacağız. Aramıza yeni katılan meslektaşım Doç. Dr. İsmail Beypınar ‘a görevinde başarılar dilerim” dedi.

“Kemoterapi ünitemizde 250 hastamızın takibi yapılıyor”

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beypınar, hastanenin bir üyesi olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Hastane yönetimi ve üniversite ile birlikte hastalarımız için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmakta en iyi sağlık hizmetini sunmaya çalışmaktayız. Şu anda hastanemizin Kemoterapi Ünitesinde 250 hastamızı takip ederken 120 hastamıza da aylık kemoterapi tedavisi uygulamaktayız. Hastanemizde onkoloji hastalarımızın yardımcı tedavi görüntüleme yöntemlerini uygulamakta, radyolojik görüntülerini de değerlendirmekteyiz. İmmünoterapi ilaçları, akıllı ilaç tedavisi ve destek tedavilerini hastanemizde başarılı bir şekilde uyguluyoruz” diye konuştu.

“Uzmanlık dalı hakkında bilgi”

Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İsmail Beypınar, uzmanlık dalı hakkında ise “Cerrahi onkoloji, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi olmak üzere tedavi türlerini 3 ana gruba ayırırız. Cerrahi onkoloji hastalığın tanısının konmasında ve hastadaki tümörün çıkarılmasında oldukça etkilidir. Pek çok cerrahi disiplin, örneğin Genel Cerrahi, Kulak-Burun-Boğaz, Beyin Cerrahisi, Göğüs Cerrahi, ortopedi, vb. bu grup içerisindedir. Kanser hastalıklarının ilaçla tedavisi Tıbbi Onkoloji tarafından, radyoterapi ile tedavisi ise Radyasyon Onkolojisi tarafından yapılmaktadır. Hastane olarak radyasyon onkolojisi açısından henüz yeterli imkanımız yoktur. Tüm bu süreçlerden de anlaşılacağı gibi kanser birden fazla tıp disiplininin birlikte çalışmasını gerektirir” şeklinde konuştu.