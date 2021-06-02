ALKÜ Tıp Fakültesine mükemmeliyet belgesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi, VAS-Avrupa Bağımsız Anjiyoloji ve Vasküler Tıp Vakfı tarafından damar cerrahisi alanında mükemmeliyet merkezi olarak sertifikalandırıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuz Karahan, ALKÜ’ye önemli bir belge kazandırdı. Belgeyle birlikte, ALKÜ’de Avrupa standartlarında hizmet verildiğinin kanıtlanmış olduğuna değinen Doçent Karahan, “Damar Cerrahi kliniği olarak yaptığımız çalışmalar ve klinik deneyimlerimiz sonrası, VAS-Avrupa Bağımsız Anjiyoloji ve Vasküler Tıp Vakfı tarafından referans merkez olarak damar cerrahisi alanında mükemmeliyet merkezi olarak sertifikalandırıldık. Böylece hem halkımıza hem de yurt dışından gelen yabancı hastalarımıza Avrupa standartlarında akredite bir hizmet verdiğimizi belgelendirmiş olduk. Amacımız klinik deneyimlerimizle birlikte eğitim seviyemizi de üst düzeylere taşıyarak hem yarının hekimlerini uluslararası normlarda yetiştirebilmek, hem de yurt dışından eğitim için talep edilen bir merkez olmaktır” dedi.

“Alanya Türkiye’nin vitrini niteliğinde”

Alanya’nın uluslararası arenada Türkiye’nin vitrini niteliğinde olduğunu belirten Doçent Karahan, “Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, insan haklarına dayalı sağlık yaklaşımının ilkelerinden biri ‘erişilebilirlik’tir. Özellikle erişimin nitelikli olması daha da önem taşır. Biz bu bağlamda halkımıza tüm sağlık hizmetlerinden yararlanırken daha nitelikli hizmet sunmayı amaçladık. Dahası Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi ve afiliye olarak sağlık hizmetlerini sunduğu Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi çok önemli bir konuma sahiptir. Bölgede on binlerce yerleşik yabancı uyruklu vatandaş yaşamakta ve özellikle turizm dönemlerinde oldukça yüksek ziyaretçi sayısı ile birlikte bu sayı çok yüksek rakamlara ulaşmaktadır. Bu nedenle çalıştığımız bölge aynı zamanda ülkemizin uluslararası arena da temsili bir vitrin niteliğindedir” şeklinde konuştu.