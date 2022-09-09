ALKÜ Rektörlüğünden, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ile ilgili iddialar hakkında açıklama

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğü, bazı yayın organlarında Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Rektörümüzün devletimizin yöneticileri hakkında söylediğini iddia ettiği ifadelerle birlikte, rüşvet istediği iddiası tamamen kurgu ve hayal ürünüdür” denildi.

ALKÜ Rektörlüğü, rüşvet iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Üniversite üzerinde etkili olmaya çalışan bazı menfaat çevrelerince yaklaşık üç aydır üniversite ve Rektör Kalan hakkında üniversite personeli ve kamuoyu nazarında itibar sarsmaya yönelik saldırı kampanyası düzenlendiğinin vurgulandığı açıklamada, “FETÖ’vari yöntemlerle örgütlü ve planlı bir şekilde saldırı kampanyası sürmektedir. Yıpratma ve yıldırma kampanyasının devamı niteliğinde olan bu asılsız haberlere değerli kamuoyunun itibar etmeyeceğine inancımız tamdır” denildi.

İş adamı H.B.’nin Rektör Kalan hakkındaki rüşvet iddialarına ‘kurgu ve hayal ürünü’ denilen açıklamanın devamında, “Basın yoluyla iş insanı H.B.’nin, Sayın Rektörümüzün devletimizin yöneticileri hakkında söylediğini iddia ettiği ifadelerle birlikte, rüşvet istediği iddiası tamamen kurgu ve hayal ürünüdür. Haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

İş adamı H.B.’nin kardeşi ve aynı zamanda üniversitenin eski Genel Sekreter Yardımcısı A.H.’nin de baldızı olan T.B.’nin üniversiteye 29 Aralık 2021 tarihli ilanına başvuru yaptığına dikkat çekilen açıklamada, “Fakat atama sürecinde kendisi ile ilgili daha geniş araştırma gereği ortaya çıktığından dolayı inceleme süreci uzamıştır. T.B.’nin başvuru yaptığı ilandaki Kalite Yönetim Koordinatörlüğünün talep ettiği kriterleri karşılayıp karşılamadığı üniversitemiz 22.07.2022 tarihli yönetim kurulunca tekrar incelenmiş ve yeniden jüri değerlendirmesine gönderilmiştir. Jüri ve Kalite Yönetim Koordinatörlüğünün değerlendirmelerine dayanarak 24.08.2022 tarihli üniversite yönetim kurulunda ’ilgili adayın, kadroyu talep eden birimin çalışmalarına katkı sağlamakta yeterli olmayacağı’ sonucuna ulaşılmıştır. Yönetim kurulunca, 29.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilan metninin ’Açıklamalar’ başlığı altında yer alan ’İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasında iptal etme hakkına sahiptir’ hükmü doğrultusunda ilan iptal edilmiş ve Kalite Yönetim Koordinatörlüğünün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ilana çıkılmasına karar verilmiştir. Herkes gibi T.B. de koşulları sağlaması durumunda yeni ilana başvuru hakkına sahiptir. Ayrıca T.B.’nin yasal yollara başvuru hakkı da bulunup, idarenin işlemleri ancak yargı yolu ile denetlenebilir" ifadeleri yer buldu.

“Haklılığımız bir kez daha ortaya çıkacaktır”

Açıklamanın devamında, "Üniversiteler ve rektörler hakkında Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) ulaşan bu türden dilekçeler ve haberler doğrultusunda mevzuat nezdinde inceleme başlatılması olağandır. İnceleme henüz sonuçlanmadan adeta bir hüküm verilmiş gibi asılsız bilgilerle kamuoyunu yanıltmak hem haksız hem de hukuka aykırı sonuçlar doğurabilecek olduğundan daha sağduyulu olunması temennimizdir. Yapılan incelemeler sonucunda haklılığımız bir kez daha ortaya çıkacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.