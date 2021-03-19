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ALKÜ Mehmet Akif Ersoy’un torununu ağırladı

ALKÜ’de çevrimiçi düzenlenen söyleşilerle günün anlam ve önemi değerli konuklarla anlam kazandı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu ağırlandı.

ANTALYA 19.03.2021, 11:25
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ALKÜ Mehmet Akif Ersoy’un torununu ağırladı

ALKÜ’de çevrimiçi düzenlenen söyleşilerle günün anlam ve önemi değerli konuklarla anlam kazandı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu ağırlandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama etkinlikleri çerçevesinde iki çevrimiçi söyleşi düzenledi. İlk olarak Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen "18 Mart 1915: Çanakkale Geçilmez" konulu söyleşide ALKÜ Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Eray Bayramol konuşmasında günün anlam ve önemini vurguladı. Moderatörlüğünü Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz’in yaptığı söyleşide Bayramol, I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Zaferi’nin rolünü ele alarak Çanakkale Savaşı’nı destanlaştıran olayları anlattı. Çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansta Dr. Öğr. Üyesi Eray Bayramol konuşmasını Atatürk’ün 1934 yılında Çanakkale’de ölen yabancı askerler için söylediği “Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar! Burada, dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır” sözleriyle sonlandırdı.

“İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu ağırlandı”

Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümünde ALKÜ Eğitim Fakültesi tarafından organize edilen ve moderatörlüğünü ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir’in üstlendiği İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon’un ve Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan’ın katıldığı “Çanakkale’nin Geçilmez Şahsiyeti Mehmet Akif Ersoy” başlıklı panel düzenlendi. Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıl dönümünde Zaferin Başkomutanı Enver Paşa’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Çanakkale kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün başarılarıyla aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy ile olan ilişkilerine dair özel bilgilerin de sunulduğu panelde şehitler dua ile yad edildi. Ayrıca gönül coğrafyasında Akif’i var eden özel koşullar ile günümüz Türkiye’sinde yaşananların da değerlendirildiği panelde, arşive dayalı tarihî bilgilerin yanında katılımcıların hatıralarına dayalı özel bilgiler de paylaşıldı. Ayrıca bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde basılan İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılında Mehmet Akif Ersoy anıt kitabında yer alan özel bir fotoğraf konferansı izleyenlerle paylaşıldı. Millî şairin Alanya Mutasarrıfı dostu ile İstanbul’da tavla oynarken çekilmiş fotoğrafının Alanyalılar ile paylaşıldığı panel, ALKÜ’nün resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
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