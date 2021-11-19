ALKÜ, kadına yönelik şiddette karşı panel ve çalıştay düzenliyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele Paneli ve Çalıştayı’ düzenliyor. Kadına yönelik aile içi şiddetin tüm boyutlarının konuşulacağı panel ve çalıştay, 25 Kasım Perşembe günü saat 09.00’da başlayacak. Panel ve çalıştay öncesi ALKÜKAM, kadına yönelik aile içi şiddet ile mücadelenin önlemesi için bildiri yayımladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM), kadına karşı şiddet kullanımının ortadan kaldırılması, kadınların bilgiye, yardım ve korunma hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin artırılması, şiddetin nedenleri ve sonuçlarının ortaya çıkarılması amacıyla, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Kadına yönelik şiddet panelde konuşulacak

ALKÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda 25 Kasım Perşembe günü saat 09.00’da başlayıp 16:00’ya kadar sürecek etkinliklerin ilk bölümünde ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Mücadele Paneli’ gerçekleştirilecek. ALKÜKAM Müdürü Doç. Dr. Saliha Özpınar moderatörlüğündeki panelde, Ege Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, Kadın Sağlığı ve Toplum Sağlığı Etkileri’ sunumuyla, Antalya Barosu Üyesi Av. Zeynep Cizme ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuki Boyutu’ sunumuyla, Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Meltem Ünsal ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet İle Mücadele’ sunumuyla, Sosyal Hizmet Uzmanı Duygu Musluk ise ‘Alanya’da Kadına Yönelik Şiddet; Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Kadın Hizmetleri İrtibat Noktası Deneyimleri’ sunumuyla konuşma yapacak.

Çalıştayda kadına yönelik şiddetin azaltılması için çözüm yolları aranacak

Etkinliklerin ikinci bölümünde gerçekleşecek çalıştayda ise, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Mücadele, Kadın ve Medya, Kadının Güçlenmesi, Hukuki Boyutları ile Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” başlıklı çalışma grupları oluşturularak, çözüm yolları masaya yatırılacak.

ALKÜKAM’dan kamuoyu açıklaması

Öte yandan ALKÜKAM, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Gününe ilişkin kamuoyu açıklaması şu şekilde:

“Dünyanın her ülkesinde yaşanan kadına yönelik şiddete "dur" demek için Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" olarak kabul edilir. Etkinliklerle dikkat çekilen, kadına yönelik şiddetle mücadele gününün çıkış noktası, 25 Kasım 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı savaş açan Mirabal kardeşlerin öldürülmesi olmuştur.

Kadına yönelik şiddet, en temelde kadının yaşamını tehdit eden ve toplumsal hayata katılımına engel olan hem bireysel hem de toplumsal düzeyde olumsuz sonuçlar doğuran sosyal bir sorundur. Bireysel düzeyde şiddet, kadınlarda ölümcül olmayan (fiziksel, psikolojik vb.) ve ölümcül sonuçlara (ölüm, intihar vb.) neden olurken, toplumsal düzeyde mevcut şiddetin artmasına ve şiddet eğilimli yeni kuşakların oluşmasına yol açabilmektedir.

Ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen kadına yönelik şiddet, ülkemizde ve tüm dünyada halen önemli sorunlar arasında yer almaya devam etmektedir. Dünya kadına yönelik şiddet çalışmasına göre, kadına yönelik şiddet %6-60 arasında değişmektedir. Türkiye genelinde ise yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların oranı %36’dır. Bir başka deyişle, her 10 kadından neredeyse 4’ü eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalmaktadır. Bu oranlardaki farklılık, kadına yönelik şiddetin önlenemez bir durum olmadığını göstermektedir.

Kadına yönelik şiddetin tek bir sebebi yoktur, birbirine bağlı birçok unsur kadına yönelik şiddet nedeni olarak açıklanmaktadır. Toplumu oluşturan bütün yapılar; siyasal, hukuksal, toplumsal, ekonomik, eğitsel ve geleneksel yapılar aile içi şiddeti beslemektedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde hem bireylere hem topluma hem de yasa koyuculara önemli rol ve görevler düşmektedir.

Kadın haklarının, evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu kabulünden hareket eden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM), kadına yönelik şiddeti, kadınların insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak görmektedir. Bu çerçevede ALKÜKAM olarak, kadına karşı şiddet kullanımının ortadan kaldırılması için kadınların bilgiye, yardım ve korunma hizmetlerine ulaşılabilirliğinin artırılmasını, şiddetin nedenleri ve sonuçlarını ele alacak eğitsel araçların kamu eliyle geliştirilmesini savunmaktayız.

ALKÜKAM tarafından 25 Kasım 2021 tarihinde saat 09.00’da Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda değerli bilim insanlarının katkıları ile düzenlenen Alanya’da kadına yönelik aile içi şiddet ve çözüm önerilerinin ele alınacağı panel ve çalıştaya tüm halkımız davetlidir.