ALKÜ ile Ruse Üniversitesi arasında iş birliği

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Bulgaristan Ruse Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ALKÜ birçok ülkenin üniversiteleriyle yaptığı iş birliği protokolüne bir yenisini daha ekledi. ALKÜ ile Ruse, eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında karşılıklı uluslararası iş birliğini ve ortak çalışma anlayışını teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. ALKÜ Senato Salonu’nda ilk olarak üniversitelerin yetkilileri karşılıklı olarak görev yaptıkları üniversiteler hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıya, ALKÜ’yü temsilen Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gümüş, ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi yetkilileri, Ruse Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hristo Ivanov Beloev, Rektör Yardımcısı Prof. Angel Sotirov Smrikarov, Ruse Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ile temsilcileri katıldı.

“Uluslararası üniversitelerle iş birliği sürüyor”

Uluslararası üniversiteler ile iş birliğinin sürdüğünü belirten Rektör Kalan, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak Uluslararası İlişkiler Ofisimizin vasıtası ile Üniversitemizin dış ilişkilerini güçlendirmeye gayret ediyoruz. Bizim de uluslararası ilişkilerimizi geliştirmekteki gayemiz sadece öğrenci ve öğretim elemanı değişimi değil ortak çalışmaların yapılabileceği, AR-GE projelerinin yürütülebileceği bir platform oluşturmak istiyoruz. İnanıyorum ki iki üniversitenin de birbirinden öğreneceği, birbirine destek olacağı çok fazla hususu olacaktır. ALKÜ’nün adını her alanda duyurmak istiyoruz” dedi.

Karşılıklı görüşlerin belirtilmesinin ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile, Ruse Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hristo Ivanov Beloev protokol imzaladı.