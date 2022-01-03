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ALKÜ Hastanesi kurulması yolunda büyük adım

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) kurulan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylelikle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hastanesinin kurulması yolunda büyük bir adım atıldı.

ANTALYA 03.01.2022, 16:52
ALKÜ Hastanesi kurulması yolunda büyük adım

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) kurulan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylelikle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hastanesinin kurulması yolunda büyük bir adım atıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik 03.01.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ALKÜ’lü yetkililer yayınlanan yönetmeliğin Üniversite Hastanesinin kurulması noktasında önemli adımın atıldığını kaydetti.

“Alanya’nın desteğini bekliyoruz”

Yeni yıla güzel haberlerle başlangıç yaptıklarını belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya’nın menfaatleri için en doğru adımları attıklarını ifade etti. Rektör Kalan, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin Üniversite Hastanesinin kurulması yönünde ilk adım olduğu kadar, daha iyi sağlık hizmetinin sunulması noktasında da önemli bir adım olduğunu söyledi. Rektör Kalan, “Bu yönetmelikle Alanya’mızda Sağlık Turizmi yapılmasına yönelik önemli bir adım atmış olduk.” dedi. Kurulan bu merkezle, Üniversite Hastanesi olarak fiziken de en kısa sürede hayata geçirmek istediklerini ifade eden Kalan, “Bundan sonraki süreçte fiziksel olarak Üniversite Hastanesini kurmak için çalışmalar yapacağız. Hastanenin hayata geçirilmesi için devletimizin desteğini yanımızda daima hissediyoruz. Hayırseverlerimiz ile vatandaşlarımızın da Alanya’nın menfaati için katkı vermesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Hep birlikte sahiplenmeliyiz”

Alanya’nın giderek artan nüfusundan dolayı sağlık hizmetine olan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığına değinen ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının Üniversite Hastanesinin kurulması noktasında da ilk adım olduğunu belirtti. Prof. Dr. Aslan, “İlerleyen yıllarda Alanya’nın ihtiyaçları göz önüne alınarak attığımız bu adıma devletimizin yetkili organlarından izin çıktı. Bu Alanya’mız ve Üniversitemiz için büyük bir kazanımdır ve bunu hep birlikte sahiplenmeliyiz” şeklinde konuştu.

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