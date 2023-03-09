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ALKÜ Gazipaşa’da görev değişimi

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ALKÜ Gazipaşa’da görev değişimi

ALKÜ Gazipaşa Mustafa Büyükballı Meslek Yüksekokulu’nda görev değişimi yapıldı. Yaklaşık 1 yıldır Yüksekokul Müdürü olarak görevini sürdüren Doç. Dr. Yavuz Uysal, görevini Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kahyaoğlu’na devretti. Gazipaşa Yerleşkesinde yapılan devir teslim töreni, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu ve Yüksekokulda görevli akademik personelin de katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kahyaoğlu, Doç. Dr. Yavuz Uysal’a Yüksekokulda müdürlük süresince yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket ve çiçek takdim etti. Uysal da Kahyaoğlu’na teşekkür ederek başarı dileklerini iletti. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

ANTALYA 09.03.2023, 17:26
ALKÜ Gazipaşa’da görev değişimi

ALKÜ Gazipaşa Mustafa Büyükballı Meslek Yüksekokulu’nda görev değişimi yapıldı. Yaklaşık 1 yıldır Yüksekokul Müdürü olarak görevini sürdüren Doç. Dr. Yavuz Uysal, görevini Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kahyaoğlu’na devretti. Gazipaşa Yerleşkesinde yapılan devir teslim töreni, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu ve Yüksekokulda görevli akademik personelin de katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kahyaoğlu, Doç. Dr. Yavuz Uysal’a Yüksekokulda müdürlük süresince yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket ve çiçek takdim etti. Uysal da Kahyaoğlu’na teşekkür ederek başarı dileklerini iletti. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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