ALKÜ depremzedeler için seferber oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketine kayıtsız kalmadı. İlk günden itibaren bölgede yaşayan öğrencileri ve bölge halkı için seferber oldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 10 ilde yaşanan deprem felaketinin ilk gününden itibaren bölgede yaşayan öğrencileri ve bölge halkı için çalışmalarına başladı. Depremin ertesi günü oluşturduğu Acil Çağrı Merkezi ile öğrencilerinin ve yardım bekleyen vatandaşların taleplerine kulak veren ALKÜ, oluşturduğu Çağrı Merkezi ile felaketten etkilenme ihtimali olan öğrenciler ve depremden etkilenen şehirlerin nüfusuna kayıtlı öğrencilerini tek tek arayarak akıbetlerini sorguladı.

Çağrı Merkezinde görevli personellerin ulaştığı öğrencilerden yardıma ihtiyaç duyanlar AFAD’ın ilgili birimlerine iletilerek gerekli işlemlerin yapılabilmesi konusunda bilgilendirildi. ALKÜ Çağrı Merkezi’nin yoğun çalışmaları neticesinde 10 ilin kütüğüne bağlı 3 bin 524 öğrenciden 2 bin 223 kişiye ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre yapılan açıklamada evi hasar alan veya yıkılan öğrenci sayısı 423, ailesinden en az biri vefat eden öğrenci sayısı 14, akrabası vefat eden öğrenci sayısı 56, akrabası ve ailesi enkaz altında olan öğrenci sayısı 41, ailesi tedavi altında olan öğrenci sayısı 2 olarak açıklandı. Ayrıca yapılan açıklamada tedavisi devam eden öğrenci sayısı 1, kendisi enkaz altında olan öğrenci sayısı 2 olarak belirtildi.

“Çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Felaketten etkilenen şehirlerde ihtiyaç duyulan her türlü malzeme için Antalya Valiliği ve Alanya Kaymakamlığının kararları doğrultusunda ayni yardım kampanyaları başlatan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, başlatılan kampanyalar kapsamında toplanan onlarca ulaşım ve temel ihtiyaç malzemelerini tırlarla bölgeye iletti.

Yaşanan deprem felaketinin ilk gününden itibaren çalışmaları yakından takip eden ve konu hakkında yüksek hassasiyet gösteren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, bölge halkının yaralarını bir nebze de olsa sarmak amacıyla çalışmalara devam edileceğinin altını çizdi. Rektör Kalan; “Bölgeye yapılan ayni yardımların yanı sıra bugünlerde ilçemize gelen depremzedelerin tedavi ve ihtiyaçlarına binaen ALKÜ ailesi olarak bu yönde bir kampanya başlattık. Kampanya neticesinde toplanan yardımlar ilçemizdeki misafir depremzedelere en kısa sürede ulaştırılıyor. İlerleyen süreçte de eksikler doğrultusunda ayni yardımlara devam edilecek” dedi.