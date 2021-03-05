ALKÜ Akseki MYO gül ve gül yağı üretecek

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu, bölgesel kalkınmaya destek olmak için gül ve gül yağı üretimi projesini hayata geçirdi.

ALKÜ Akseki Meslek Yüksekokulu bölge halkına destek olmak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla önemli bir projeye imza attı. Bu doğrultuda “Gül ve Gül Yağı üretimi” Projesini hayata geçiren Akseki MYO, Akseki’nin ekonomik kalkınmasını sağlamak üzere “Rosa Damascena” türü gül fidanlarını toprakla buluşturdu. Bu kapsamda Akseki Meslek Yüksekokulu himayesinde gerçekleştirilen fidan dikme törenine Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Akseki Eğitim Hayratı Derneği Başkanı Mahmut Atom Duruk, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Metin Duruk, Türkler Spor Teknik Direktörü Şükrü Çavuşoğlu, Türk Kızılay Antalya Şb. Yön. Kur. Üyesi Av. Ömer Özer ve Akseki MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Gül katıldı.

Fidan dikme töreninden önce katılımcılara Rosa Damascena gül türü hakkında bilgiler veren Akseki MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Gül, toprak yapısı ve iklim şartlarının Rosa Damascena gül türüne uygun olan Akseki’de böyle bir projeye imza atmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Gül, “Akseki’nin Rosa Damascena gül türü için iklimsel ve toprak özelliklerinin elverişli olması gül ve gül yağı üretimi için bizleri bu gül türüne yöneltti. Üretimden elde edeceğimiz ürünlerle ileride farklı çalışmalar yapmayı da hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.