Ali Bahar’dan gençlere ve velilere ‘ön kayıt’ çağrısı

Antalya OSB Teknik Koleji’ne kesin kayıtların LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacağını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, 282 kişilik sınırlı sayıda kontenjan için velilere ‘ön kayıt yaptırın’ çağrısında bulundu.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’nde, kayıt dönemi heyecanı başladı. Mayıs ayında ön kayıtları almaya başlayan okul yönetimi, kısa sürede yüzlerce başvuru geldiğini, 5 Haziranda gerçekleşen LGS sonuçları açıklanır açıklanmaz ise kesin kayıtların alınmaya başlanacağını belirtti.

“Yoğun ilgi, yüzlerce başvuru”

Bu sene geçen yıla oranla çok daha yoğun bir başvuru olduğuna dikkat çeken Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalyalılara okula gösterdikleri ilgi ve teveccühten dolayı teşekkür etti. LGS sınavına giren tüm öğrencilere başarı dileyen Başkan Bahar, iyi bir gelecek hayali kuran tüm gençleri, Antalya OSB Teknik Koleji’ne davet etti. Şu an ön kayıtların alındığını, LGS sonuçlarının açıklanması ile kesin kayıt sürecine geçileceğini aktaran Bahar, “Kesin kayıtlar, en yüksek başarı puanından başlamak üzere, mesleki yeterlilik testi sonuçlarının değerlendirilmesine göre yapılacaktır. Mesleki yeterlilik testi, meslek öğretmenleri, sanayiciler, rehber öğretmen ile edebiyat, matematik öğretmenlerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılmaktadır. Komisyonumuz, öğrencilerimiz ile tek tek görüşüp eğitimini almak istediği meslek alanı ile ilgili detaylı bir test uygulamakta, genç kardeşimizin hem fikren hem de el becerisi olarak mesleğe yatkınlığını belirlemektedir. Gençlerimizin kesin kayıt hakkı elde etmesinde Mesleki Yeterlilik Testi, en önemli aşamalardan biridir” dedi.

Ön kayıt şartı

Eğitimlerin iki ana başlık altında toplandığını, anadolu teknik programında üniversiteye yönelik akademik eğitimin, anadolu meslek programında ise mesleki eğitimin yoğunluklu olduğunu ifade eden Bahar, “Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi ile Metal Teknolojisi alanlarında; Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Endüstriyel Bakım Onarım, Asansör, Bilgisayarlı Makine İmalatı, Endüstriyel Kalıp, Makine Bakım Onarım ve Kaynakçılık dallarında eğitim veriyoruz. Bu alan ve dallar sanayicilerimize sorularak oluşturulmuş, kalifiye eleman bulmakta en çok zorlandıkları alanlar olarak tespit edilmiştir. İhtiyaca binaen oluşturulmuş olması, gençlerimizin mezun olduklarında işlerinin hazır olduğunun bir başka göstergesidir” şeklinde konuştu. Sanat ve spor eğitimlerine mesleki eğitim kadar önem verdiklerini hatırlatan Bahar, ilk yılda 3 birincilik kupası kazanmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Kesin kayıt hakkı kazanmak için yapılması gereken ilk şeyin ön kayıt olduğunu söyleyen Bahar, ön kayıtların www.antalyaosbteknikkoleji.com adresi üzerinden alındığını belirtip, LGS sonuçları açıklanır açıklanmaz velileri Antalya OSB Teknik Koleji’ne davet etti.