Albayrak, Süpürgeci ve Erdoğan Paris yolcusu

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası 9-11 Haziran tarihleri arasında Marmaris’te gerçekleştirildi. Antalyaspor Yüzme Takımı sporcuları, aldıkları derecelerle başarılı bir organizasyonu geride bıraktı.

Müsabakaların ikinci günü yapılan 5 kilometrelik açık su yarışına Antalyaspor Yüzme Takımı’ndan Emir Batur Albayrak, Emre Sarp Zeytinoğlu, Poyraz Şan Aşkın, Sevim Eylül Süpürgeci ve Talya Erdoğan katıldı. Yarış sonunda 14 yaş erkeklerde Emir Batur Albayrak birinci, Sevim Eylül Süpürgeci ikinci, Talya Erdoğan ise üçüncü sırada yer almayı başardı. Bu 3 sporcu, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilecek olan açık su yüzme yarışına katılmaya hak kazandı. Poyraz Şan Aşkın ve Emre Sarp Zeytinoğlu da gösterdikleri performansla alkış aldı.