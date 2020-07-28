Alanyaspor’a 100 bin TL kupa primi
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDEKİ BİR OUTLET MAĞAZASI YARIN TÜRKİYE KUPASI FİNALİ’NDE TRABZONSPOR KARŞILAŞACAK OLAN ALANYASPOR’A, GALİBİYET HALİNDE 100 BİN TL PRİM VERECEK.
Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir outlet mağazası yarın Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor karşılaşacak olan Alanyaspor’a, galibiyet halinde 100 bin TL prim vereceğini açıkladı.
Kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nda finale çıkma başarısı gösteren Aytemiz Alanyaspor, yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak olan finaldeki rakibi Trabzonspor’u yenmesi halinde 100 bin TL prim alacak.
“100 bin TL prim vermeye karar verdik”
Alanyaspor’un Alanya’nın gururu olduğuna işaret eden Neva Outlet Genel Müdürü Ali Kemal Sözen, “Firma olarak Alanya’mızın tanıtımı ve sosyal hayatına katkı yapmayı her zaman kendimize ilke edindik. Alanyaspor’umuz da şehrimizi büyük bir başarı ile temsil ediyor. Buna kayıtsız kalmak istemedik. Şirket ortaklarımız ile karar vererek kupayı kazanmamız halinde takımımıza 100 bin TL prim vermeye karar verdik. İnşallah takımımız yarın güzel bir oyun ile kupaya uzanır” dedi.
|İmsak
|04:03
|Güneş
|05:49
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:32
|Yatsı
|22:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25