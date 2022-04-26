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Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
ANTALYA 26.04.2022, 15:51
Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenmanda, Sivasspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas, taktik çalışmaları ve dar alanda turnuva yaparak antrenmanı tamamladı. Yeşil-turunculu ekip karşılaşmanın hazırlıklarına bir gün iznin ardından perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.