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Alanyaspor sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, sağlık kontrolünden geçti.

ANTALYA 30.06.2022, 12:34
Alanyaspor sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, sağlık kontrolünden geçti.

Alanyaspor teknik ekibi ve futbolcuları gruplar halinde sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık ekibinin gözetiminde 2 gün süren kontrollerde yeşil-turunculu takımın kan testleri, kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, kulak-burun-boğaz ve göz muayeneleri yapıldı.

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