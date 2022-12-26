Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Konyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından U19 takımının katılımıyla dar alanda taktik çalışması gerçekleştirdi. Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.