Alanyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında oynayacağı A. Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Francesco Farioli gözetimindeki antrenmanda Altay maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.