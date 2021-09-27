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Alanyaspor eskrim takımı Osmaniye’den madalyalarla döndü

Alanyaspor Eskrim takımı sporcuları, 25-26 Eylül tarihlerinde Osmaniye’de düzenlenen U10-U12 ve U14 Epe Açık Turnuvası’ndan madalyalarla döndü.

ANTALYA 27.09.2021, 18:56
Alanyaspor eskrim takımı Osmaniye’den madalyalarla döndü

Alanyaspor Eskrim takımı sporcuları, 25-26 Eylül tarihlerinde Osmaniye’de düzenlenen U10-U12 ve U14 Epe Açık Turnuvası’ndan madalyalarla döndü.

Türkiye Eskrim Federasyonu’nun Osmaniye’de düzenlediği U10 - U12 ve U14 Epe Açık Turnuvası’na Alanyaspor eskrim takımından 22 sporcu katıldı. Turnuvada yarışan sporculardan Doruk Erol Çevik, Beren Memişoğlu altın madalya Derinsu Edis, Arian Kamblı gümüş madalya Kutay Kubat, Demir Berberoğlu , Lev shıklenko ve Daria Danilina ise bronz madalya kazandı.

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