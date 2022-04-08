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Alanyaspor, Beşiktaş maçına hazır
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
ANTALYA 08.04.2022, 16:47
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan turuncu-yeşilliler, idmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.