Alanya’nın tanıtımı İspanya’da başladı

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Alanya’mıza farklı pazarlardan turist akışı sağlamak adına Barselona fuarında yerimizi aldık” dedi.

Uluslararası turizm fuarı IBTM World Barcelona, kapılarını açtı. Fuarda Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve ALTAV Yönetim Kurulu üyesi Nevzat Özdemir temsil ediyor. IBTM World Barcelona’da 3 binden fazla destinasyonun temsilcisi, yüksek kapasiteli tedarikçiler, dünya çapında 100’den fazla ülkeden 20 bine yakın sektör profesyoneli bir araya geliyor. Türkiye fuarda 149 metrekarelik stant ile yer alıyor. Türkiye’den 20 farklı destinasyon ve kuruluş, 32 sektör temsilcisi ile yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Bu yıl ilk defa Alanya da, yüz yüze görüşmelerin ağırlıkta olduğu fuarda yerini aldı. 29 Kasım-1 Aralık 2022 arasında yapılan fuardaki temasları ışığında gözlemlerini aktaran ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, fuarın profesyonellere açık olan ilk gününde görüşmelerin yoğun olduğunu söyledi. Londra fuarı gibi birebir görüşmelerin yapıldığını ve tur operatörleri ile ülke temsilci sayısının çok fazla olduğunun altını çizen Dahaoğlu, Alanya standına görüşmeleri gün boyunca sürdürdüklerini söyledi.

Kardeş şehir ön görüşmesi yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosu Selen Evcit ile görüşme yaptıklarını dile getiren Dahaoğlu, “Sayın Evcit yıllar önce Alanya’da bulunmuş ve şehrimizi çok sevmiş. Kendisini Alanya’ya davet ederek Alanya hatırası kahve fincan takımımızı hediye ettik. Kardeş şehir oluşumuyla ilgili belediye başkanları düzeyinde görüşme sağlanması konusunda mutabakata vardık. Kardeş şehirlerimizin artması uluslararası ilişkilerde elimizi güçlendirirken bir yandan da Alanya’mızın bir dünya şehri olduğuna işaret ediyor” dedi.

"Alanya olarak her platformda varız"

İstanbul ve İzmir’den geniş katılım olduğunu söyleyen Dahaoğlu, “Ülkeler, şehirler ve ilçeler turizm pastasından pay alabilmek için her platformda rekabet ediyor. Biz de Alanya’mıza farklı pazarlardan turist akışı sağlamak adına fuarda yerimizi aldık. Alanya standı gerek promosyon gerekse ziyaretçi akını anlamında Türkiye tanıtım adasının en renkli stantlarından biri olarak göze çarpıyor” dedi.

Dahaoğlu, “Türk Hava Yolları (THY) yetkilileriyle yaptığımız görüşmede Madrid, Barcelona, Bilboa, Valencia ve Malaga şehirlerinden Türkiye’ye haftada 70 sefer yapıldığı bilgisini aldım. 48 milyon nüfuslu ülkedeki turizm hareketliliğinden daha fazla pay alabilmek için çalışmalarımızı artıracağız” diye konuştu.