Alanya’nın tanıtımı için bir araya geldiler

Alanya Belediye Başkanı ve ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, “Vakfımızda güç birliği oluşturduk. Şehir tanıtımımızı tüm kurumlarımızla ahenk içinde sürdüreceğiz” dedi.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel öncülüğünde tanıtım toplantısı yapıldı. Pandemi sonrasında artan turizm hareketliliğinin daha ileri seviyeye taşınmasının ele alındığı toplantıya Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve ALTAV Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Alanya tanıtımının ahenk içinde tüm kurumlarla yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, ALTAV’ın şehrin tüm dinamiklerini kucaklayan, tanıtımda bir marka değeri oluşmuş, büyükelçilikler ve bakanlıklar nezdinde tanıtım denince akla gelen bir kurum olduğunu söyleyerek, “Vakfımızda güç birliği oluşturduk. Şehrimizin tüm kurumlarıyla ahenk içinde yapılacak tanıtım modellerini masaya yatırdık. Şehrin tarihini, kültürünü, turistik alanlarını, yöresel lezzetlerini, sosyal ve kültürel etkinliklerini daha uzak ve yeni pazarlara anlatmak için projeler oluşturduk. Devlet katkı paylarından en yüksek verimi alabilmek için çalışmalar başlattık” dedi.

‘Yerel lezzetlerle tanınacağız"

Alanya şehrini 12 ay boyunca aktivitelerle donattıklarını söyleyen Başkan Yücel, “Turistler gittikleri ülkede kendi ilgilerine ve kişisel tercihlerine göre hareket ederler fakat hepsinin bir ortak noktası vardır. Kesiştikleri bu ortak nokta gastronomidir. Bu alanda Alanya’mızı bir noktaya taşıdık. Yerel lezzetlerimizle uluslararası alanda daha tanınır hale gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehrin turizm sektörünü destekleyen tanıtım filmleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yücel, sosyal medya üzerinden bu tanıtım filmlerinin fenomenler tarafından paylaşılacağını dile getirerek, “İzleyiciler şehrin güzel manzaralarını, önemli yapılarını, eğlence hayatını ve daha fazlasını imaj videolarında izleyerek Alanya’nın tatil için tercih edilebilir ve keşfe açık bir yer olduğunu hissetmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.