Alanya’nın sanayisi yeni projeyle 4 kat büyüyecek

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Metal İşleri Odası Sanayi Çalışanları Küçük Sanayi Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Yücel, Kestel’de yapımı süren Sanayi projesinin geldiği son aşamayı ve izlenecek yol haritasını üyelerle paylaştı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cikcilli Düğün Salonu’nda Metal İşleri Odası Sanayi Çalışanları Küçük Sanayi Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya Metal İşleri Odası Başkanı Ali Rıza Açman, Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kasapoğlu, oda ve kooperatif üyeleri katıldı. Kestel Mahallesi’nde yapımı süren yeni Alanya Sanayi Sitesi projesinin geldiği son aşamayı ve ilerleyen süreçte izlenecek proje detaylarını katılımcılarla paylaşan Başkan Yücel, sanayinin kısa süre içerisinde bölgeye taşınacağının bilgisini verdi.

“7 yıl uğraş verdik 50 yıllık sorunu çözeceğiz"

Hayata geçirilen proje ile Alanya’nın gelecek 50 yıllık sanayi ihtiyacını karşılayacaklarının altını çizen Başkan Yücel, “7 yıllık uğraşlarımız sonucunda bu projeyi hayata geçirdik. Tüm kurumlardan kamu yararına uygunluğunu tescilletip ‘Olur’ izinlerimizi aldık. 1/5000’lik nazım imar planları ve 1/1000’lik uygulama imar planları onaylandı. Amacımız Alanya’nın gelecek 50 yıllık sanayi ihtiyacını ortadan kaldırmak. İlgili bakanlıklardan onay alındı. Orman Bakanlığı’ndan da izin alındıktan sonra proje büyüklüğü 4 katına çıkacak” diye konuştu.

“Bir umut denerek başlayan projeyi nihayetlendiriyoruz"

“Zamanında ‘Bir umut’ diyerek başlanan, ‘Olmaz’ denilen, üyelerin ‘Burada hiçbir şey olmayacak’ deyip terk ettiği projeyi Allah izin verirse Ocak ayına kadar içerisinde oturulacak hale getireceğiz” diyen Başkan Yücel, “Buranın üyeleri 25 yıl önce; belki de ilkokulda belki de kalfalık döneminde üye oldular. İnsanlar arzu edince hedef koyunca oluyor. Zaten başarının yüzde 50’si inanmaktır. Bende elimden geldiğince bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sözlerimin arkasında duracağım ve bu projeyi destekleyeceğim. 40-50 yıl önce şehrin merkezinde oturan arkadaşlarımız diyordu ki, ‘Orda sanayi mi olur? Çok uzak.’ Şimdi görüyoruz ki mevcut sanayi çarşının içerisinde kaldı. Genişleyememesi, modernize edilememesi, iyi hizmet alanlarının olmaması büyük bir problem doğuruyor. 20 yıl önce bu sorun görülmüş ki yeni araştırmalar içerisine girilmiş ve yeni bir sanayi bölgesi oluşturulmuş” ifadelerini kullandı.

“Alanya’nın sanayi ihtiyacı 50 yıl rafa kalkacak"

Bu sanayi ile Alanya’nın sanayi ihtiyacını 50 yıl rafa kaldıracaklarını belirten Başkan Yücel, “Alanya’nın 50 yıllık bir sanayi ihtiyacını karşılayabilecek bir planlamanın içerisindeyiz. Ulaşımla ilgili olarak da Çevreyolu üzerinden şehir merkezinin neresinden çıkarsanız çıkın, mevcut sanayiye vardığınızdan daha kısa sürede yeni sanayiye ulaşacaksınız. Merkezden hiç durmadan 3 ila 5 dakika arasında gidilebilecek bir pozisyonda olacak. Türkiye’nin ve dünyanın hiçbir yerinde şehre 5 dakikada gidilebilen bir sanayi siyesi yoktur. Organize sanayiler bile bir şehirde merkezden giderken yarım saat, bir saatte gidilebilen sanayiler mevcuttur. Biz benzersiz bir yapıyı 4 kat büyüterek hayata geçiriyoruz” dedi.

Başkan Yücel’in konuşmasının ardından üyeler de Başkan Yücel’e soru, sorun ve taleplerini iletti. Üyelerin sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Yücel, gerekli görülmesi durumunda yapılabilecek düzenlemeler konusunda destek olacağını belirtti.