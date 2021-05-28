Alanya’nın en güzel balkon ve bahçeleri belli oldu

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen En Güzel Balkon En Güzel Bahçe Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Alanya Belediyesi’nin, çevre bilincini ve sevgisini arttırmak, yaşanılan çevrenin görsel niteliğini desteklemek, halkın, kent peyzajına ilgisini teşvik etmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği para ödüllü ´En Güzel Balkon Bahçe´ yarışmasının kazananları belli oldu. Başvuruları 1 Nisan 2021- 20 Mayıs 2021 tarihleri arasında, mekanların fotoğrafları ile kabul edilen yarışmanın jüri değerlendirmesi bu yıl pandemi nedeniyle ev ziyaretleri uygun olmadığından, fotoğraflar üzerinden incelenerek değerlendirildiği açıklandı.

38 başvuru arasında değerlendirme yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prf. Dr. Reyhan Erdoğan başkanlığında, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Peyzaj Mimarı Hasan Uysal, Fotoğraf Sanatçısı İlhami Yetkin, Çevre Gönüllüsü İsmail Haboğlu, Peyzaj Mimarı Hande Doru, Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı Seda Şanlıdere’den oluşan jüri heyeti, 24 Mayıs 2021 tarihine toplanarak, 38 başvuru arasından dereceye girenleri belirledi.

Dereceye girenlere ödülleri daha sonra belirlenecek bir tarihte, düzenlenecek bir programla takdim edilecek.

Balkon kategorisinde kazanan isim şu şekilde; birinci Ümmühani Sucu, 2. Hülya Altay, 3. Ebru Silahtaroğlu olurken mansiyon ödüllerin de ise Gozel Garryyeva, Neslihan Dikmen ve Yılmaz Cengiz dereceye girdi. Bahçe kategorisinde de 1. Matt Spencerr, 2. Robert Learmont, 3. Simin Sheff olurken mansiyon ödüllerinde Ömür Solak, Merve Kumru ve Aygül Ürküp ödüle layık görüldü.

Toplam 4 bim 500 TL ödül verilecek

Yarışmada dereceye giren her balkon ve bahçeye ödülleri ayrı ayrı verilecek. Birincilere 2.000 TL, ikincilere 1.500 TL, üçüncülere 1.000 TL para ödülü dağıtılırken ayrıca plaket ve mansiyon ödülleri de verilecek. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe yarışmasının düzenlenme amacının, Alanya halkının çevreye ve doğa duyarlılığını arttırmak olduğunu belirtti.