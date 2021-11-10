Alanya’nın batı mahallelerinde hummalı yol ve kaldırım çalışması

Alanya Belediyesi, yol açma, kaldırım ve altyapı çalışmalarına Toslak, Yenice ve Konaklı Mahallesi’nde devam ediyor. Yenice Mahallesi’nde Karaboyanık Deresi mevkiinde yol genişletme çalışması yapan ekipler, Konaklı Mahallesi Talat Efendi Sokak’ta kaldırım ve parke çalışmasını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi, batı mahallelerinde alt ve üstyapıdan yol açmaya kadar bir dizi çalışma yürütüyor. Kırsal mahallelerin yol sorunlarını çözmek rahat ve güvenli ulaşımı sağlamak adına çalışmalarına ara vermeden devam eden Alanya Belediyesi, Yenice Mahallesi Karaboyanık mevkiinde mahalle yolunu genişletiyor. Yol düzenleme ve genişletme çalışmasının ardından yol betonlama çalışması yapılarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Başkan Yücel, “Toslak Çatalişam yolunu sıcak asfalt programına aldık”

Alanya Belediyesi, Toslak Mahallesi’nde Çatalişam mevkiinde yol genişletme çalışması sırasında Topanbükü Köprüsü’nde genişletme çalışması başlattı. 20 metre genişliğe ulaşan Çatalişam Yolu güzergahında bulunun Topanbükü Köprüsü Fen İşleri ekipleri tarafından genişletiliyor. Köprü çalışmasının ardından yolun sıcak asfalt programına alındığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çatalişam yolunda çok ciddi bir genişletme ve düzenleme yaptıklarını vurgulayarak kısa zamanda yolu yeni haliyle hizmete sunacaklarını söyledi.

“Alanya’mız her alanda olduğu gibi kaliteli yolları ve caddeleri ile de örnek oluyor”

Konaklı Mahallesi’nde Talat Efendi Sokak’ta kaldırım ve yol düzenleme çalışması yapılıyor. Çalışmaları değerlendiren Başkan Yücel, “Yaptığımız çalışmalarla Alanya’mız her alanda olduğu gibi yol ve ulaşım konusunda da örnek oluyor. Yeni alternatif yolları hizmete sunarken aynı zamanda yıllarca işlem görmemiş kırsal mahalle yollarımızı da iyileştirerek konforlu hale getiriyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” dedi.