Alanya’nın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylandı

Daha önce onaylanmasına rağmen mahkeme kararıyla iptal edilen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca tekrar hazırlanan Alanya’nın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin bugün gerçekleşen oturumunda onaylandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12.01.2018 tarih ve 85 sayılı kararı ile onaylanan ve 13.04.2018 tarih ve 434 sayılı kararı ile kesinleşen Alanya’nın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın mahkeme kararı ile iptal edilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar hazırlanan Nazım İmar Planı, bugün gerçekleştirilen Büyükşehir Meclisi’nde 13. numaralı gündem maddesi ile onaylandı. Alanya’nın bütününü kapsayan bu plan onayı ile, kırsal ve kentsel yerleşmelerin üst ölçekli imar planı eksikliği giderildi.

“Üst ölçekli imar planı yetersizliği giderildi”

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, onaylanan kararla alakalı yaptığı açıklamada, “Şehrin gelişme eğilimleri, yapılaşma yoğunluklarına yön vermeyi amaçlayan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile imar ve bayındırlık hizmetlerinde aksama olan; üst ölçekli imar planı yetersizliği giderilmiştir” dedi.

“Bu kararla imar planı bütüncül hale getirildi”

Büyükşehir Meclisi’nde onaylanan kararla bir karmaşanın giderildiğini vurgulayan Başkan Yardımcısı Kasapoğlu, “Alanya’ya bağlı toplamda 17 belediye, 16 belde ve 68 köy bulunmaktayken; son yasal düzenleme ile köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılarak, köylerin mahalle olarak, belediyelerin ise belde ismiyle tek mahalle olarak Alanya ilçe belediyesine katılması ile birlikte idari açıdan 102 mahalleye ayrılmış durumdadır. Alanya İlçesi sınırları içerisinde her belediyenin şahsına yönelik hazırlattığı 1/25000 Ölçekli Planda Onama karmaşası bu imar planı ile giderilmiş ve bütüncül hale getirilmiştir” dedi.