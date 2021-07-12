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Alanyalı öğrenci 15 Temmuz resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde ortaokullar arasında düzenlenen 15 Temmuz konulu resim yarışmasında Alanyalı 6. Sınıf öğrencisi Hasibe Esma Güneş, katıldığı eseri ile Türkiye üçüncüsü oldu. Güneş, 3 bin TL’lik para ödülünü almaya hak kazandı.

ANTALYA 12.07.2021, 11:11
Alanyalı öğrenci 15 Temmuz resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde ortaokullar arasında düzenlenen 15 Temmuz konulu resim yarışmasında Alanyalı 6. Sınıf öğrencisi Hasibe Esma Güneş, katıldığı eseri ile Türkiye üçüncüsü oldu. Güneş, 3 bin TL’lik para ödülünü almaya hak kazandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ülke genelinde ortaokullar arasında düzenlenen resim yarışmasında Alanya Hamit Özçelik Ortaokulundan 6. sınıf öğrencisi Hasibe Esma Güneş Türkiye üçüncüsü oldu. Güneş, ödül töreni için 12-13 Temmuz’da Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenecek olan törene davet edildi. Ayrıca üçüncülük ödülü olarak 3 bin TL para ödülü almaya hak kazandı.
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